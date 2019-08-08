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盧凱彤離世一周年 ﻿林二汶﻿﻿約朋友打保齡﻿

2019-08-08 列印
■林二汶和陳柏宇透露音樂會會唱好多舊歌。
■（右起）林奕匡、林二汶和陳柏宇綵排時十分投入。
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　　林二汶、陳柏宇（Jason）和林奕匡等，昨日綵排周日的音樂會。提到已故拍檔盧凱彤日前離世一周年，林二汶透露，當日相約友人打保齡球。



　　Jason稱昨日終齊人綵排，由於每個單位都有自己的表演，所以要夾時間。二汶表示，很多耳熟能詳的歌曲，如彭羚、林憶蓮及郭小霖等歌手的作品，20幾歲的粉絲可能未必聽過，他們會花唇舌解釋，希望粉絲當新歌聽，她與Jason更會合唱林憶蓮及Blue Jeans的《下雨天》。

　　談到周一是盧凱彤逝世一周年，二汶說：「好似過咗1星期咁，咁快就一年，每年一班朋友都會約埋做以前做過嘅事，今年我哋約咗打保齡球。」她續透露，盧凱彤的太太月底會返港出席紀念音樂會。

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