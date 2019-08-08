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MAMA頒獎禮或不在港舉行

2019-08-08 列印
■BTS防彈少年團去年在MAMA成為大贏家。資料圖片
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　　韓國一年一度的音樂界盛事「MAMA音樂頒獎禮」，由2012年起已連續7年在香港舉行，主辦的Mnet頻度每年約在8月左右就會公佈12月舉行頒獎禮的地點。昨日有消息指，因近月香港爆發多場大型示威，局勢不穩，主辦方考慮到藝人的安全問題，現正考慮移師到其他亞洲地方舉行頒獎禮。而前年「MAMA」雖曾到日本等地舉行「MAMA Week」，但因日韓關係亦緊張，所以可能連日本亦被剔除在考慮之列。

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