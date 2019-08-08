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亞視宣佈亞姐三甲獎品有樓

2019-08-08 列印
■亞視昨日舉行亞姐競選啟動儀式。
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　　亞視昨日舉行2019年亞洲小姐競選啟動儀式，高層何麗全表示18至28歲的女士均可參選，三甲分別可獲贈位於大馬馬六甲價值逾百萬港元的酒店式公寓，11月舉行香港賽區決賽。他續稱佳麗有機會演出兩套自家劇集《EQ成熟時》和《英雄本色》，並承認「人氣王」姜濤有份演出的《EQ》要延後開拍。上屆香港賽區冠軍梁雪瑤笑言想再選，皆因今年有樓送，並預告稍後將拍劇，她強調公司準時出糧，人工起碼夠自用及畀家用。

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