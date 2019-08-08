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李思欣「生蛇」驚覺要注意飲食

2019-08-08 列印
■李思欣坦言以往愛喝凍飲和吃油膩食物。
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　　李思欣昨日到電台接受有關身體健康的訪問，她自言以前不太注重養生，愛喝凍飲和吃油膩食物，並透露大半年前腰部曾「生蛇」，她說：「起初以為係畀蚊咬，到開始覺得痛先去睇醫生，先知道係生蛇，好在及早發現，喺擴散前食藥治療，o依家已經好番喇。」她笑稱自此開始注意飲食，間中又會看中醫調理身體，但暫時未有生BB的計劃，因她和老公范振鋒都好忙，就連想一齊去旅行都好難夾時間。

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