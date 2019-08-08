﻿拍《使徒2》傷手縫三針 古仔睇張家輝「面色」狂敷面膜

由三大影帝古天樂、吳鎮宇及張家輝主演電影的《使徒行者2諜影行動》前晚舉行首映禮，三位主角聯同一眾演員馬德鐘、王君馨、袁偉豪、張寶兒等出席外，英皇集團主席楊受成博士與太太陸小曼也現身支持。



張家輝和古天樂為了電影曾到緬甸取景拍攝動作戲， 二人均表示不辛苦，古仔大讚動作導演錢嘉樂事前安排得好，但拍攝最後一場爆炸戲時右手受傷。他說：「隻手㩒落咗去玻璃碎度，係咁流血，因為驚傷到神經線，就縫了三針。」在旁的吳鎮宇即搞笑謂：「三針？唔好講啦！我拍鋸扒戲傷手指尾都縫兩針，我唔放心響元朗，所以要去瑪嘉烈醫院睇，仲要坐直升機。」



古仔未定是否任Kay嘉賓



家輝則笑謂自己只有跳樓梯戲，曾揚言拍該片曬黑不少的的他，笑言為了跟古仔膚色相近，所以在西班牙取景拍攝期間不停曬太陽，但始終膚色低過古仔兩度。古仔聞言即說：「我怕打燈人員打得辛苦，特別唔曬燈就返佢，仲不停狂敷面膜。」提到謝安琪（Kay）開個唱，但不少觀眾揚言只會買他做嘉賓的場次門票。古仔說：「我唔知，有特別嘢做。」談到田蕊妮開個唱也想邀請他任嘉賓，古仔表示亦真的不知道，不過吳鎮宇又搭嘴笑指自己有個音樂劇，也會叫古仔演一、兩場。問到古仔演繹什麼角色？吳鎮宇說：「唔知㗎！睇吓是日餐單，所以謝安琪、田蕊妮唔好問住，音樂上都有明爭暗鬥。」



王君馨不敢望吳鎮宇



王君馨表示跟吳鎮宇第二度合作，對方飾演其上司，起初不敢望對方，因為好緊張會忘記對白，但後來發覺對方好友善；在旁的馬德鐘笑謂：「我都好友善！」王君馨大爆與馬德鐘已經有六年沒有合作，兩人首次於劇集《富貴門》合作，更笑謂當時也不敢望對方眼神，皆因演技好到令自己入迷。」



另外，袁偉豪和女友張寶兒前晚情侶檔現身，他早前陪女友到西班牙開工，由於未到過當地，亦想了解拍攝製作，所以女友完成工作後，兩人順道歐遊一星期。當笑問是否視察結婚場地？他坦言結婚不會選擇當地，度蜜月則會考慮。