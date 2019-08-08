﻿祖兒孖伊健唱羅文金曲

容祖兒前晚的第二場《Pretty Crazy》演唱會邀得鄭伊健擔任嘉賓，捧場客有老闆楊受成夫婦、鍾欣潼（阿嬌）及關智斌（Kenny）等。



祖兒在首場演唱會因機關故障，經搶修下前晚回復正常，首場無法表演的Pretty Crazy勁舞環節也全數重現，當中有祖兒聯同20多位空中雜技員在半空中以繩索上演震憾場面，以及兩套白色戰衣。祖兒高興說：「今晚好開心，因為總算把我們真實的製作呈現出來。」



祖兒在握手期間獲歌迷送禮，收到火龍果時還笑問是否「玩嘢」？繼而拋向台下的朋友堆中，看到Kenny即着觀眾一起鼓掌為9月初登紅館的Kenny打氣。此外，前晚的嘉賓伊健和祖兒合唱《一生愛你一個》，並齊齊唱出二人歌唱老師羅文的《在我生命𥚃》發放正能量。