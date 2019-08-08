﻿關智斌如願開紅館騷 張致恆放下心頭大石

張致恆（Steven）早前宣佈結婚生仔卻被爆一腳踏五船後，兩度在社交平台貼文向苦主道歉、及希望太太和BB不會受到傷害。



Steven昨日與太太雯雯齊帶愛犬睇醫生，被問到這段時間的心情？Steven謂：「在沉殿中，希望未來做得更加好。（BOYZ拍檔關智斌失而復得，如期在紅館開個唱？）至少放低了一個心頭石。」他又謂結婚係人都要，覺得自己要負應有的責任。



問到現在經濟上有否問題？Steven不諱言連串負面新聞對其工作有影響，手上仍有一些事發前接下的工作。至於會否舉行婚宴，他說：「暫時……」繼而搖頭，只透露擬於下月低調進行。