家燕姐聲演「家鸚哥」維妙維肖 ﻿王梓軒激讚：﻿﻿我笑咗好耐﻿

薛家燕與王梓軒最近齊齊聲演暑期動畫《貓咪媽咪Home》，入行60年的家燕姐好細個已經為粵語片配音，今次演繹可愛吱喳鸚鵡「家鸚哥」無難度，連梓軒都親身見識到家燕姐生鬼抵死一面，他爆料說：「佢爆出精句，有句我笑咗好耐，佢唱住《皆大歡喜》句唏呀唏呀唏呀唏呀唏，再爆句：『我都唔知你乜唏嘅？』好正囉！」 採訪：方騫平 場地：INDEX工創空間



動畫《貓咪》片中，講一對貓父子(由袁文傑及王梓軒聲演)之間愛與冒險的故事，雖然家燕姐只係配角，陪袁文傑搵仔，但用獨特方式演繹，非常搶戲，家燕姐說：「我會將Captain Nancy、慈姑同埋十字步女俠等經典角色精髓加入對白，其實配音員好專業，好靠聲演幫到演員，呢方面我係熟手，可以適當地加啲對白落去，令到家鸚哥更加活潑可愛。」梓軒就激讚家燕姐功力：「佢配埋《皆大歡喜》句『唏呀唏呀唏』歌詞落去，好好笑，尾後仲補多句：『唔知你唏乜！』」家燕姐也忍不住大笑：「咁你都記得，因為我配完呢句，家鸚個口仲郁緊，我都唔知配乜好，唯有爆肚加呢句，口形就啱啱好！」



7年前梓軒配過《外星51》，但只係配角，今次「升呢」做主角「黑糖厚奶」，「戲份」還多過家燕姐，家燕姐同意道：「佢OK㗎！係配音新人王、後起之秀，我呢啲前輩可以同未來巨星合作都係一個榮幸啦。」梓軒不好意思回應：「全靠佢同袁文傑支持，可能拍過劇，拍劇可以訓練到清晰咬字。」家燕姐大讚梓軒，就算有好多反應聲都配得幾精準，笑問梓軒可會配三級片？對此，梓軒只懂傻笑，家燕姐即為他護航說：「咁就嘥咗佢，因為三級片全部都係配透氣聲。要有意義、好感性、好可愛嘅角色搵佢先啱！」



