台灣宜蘭6級地震 伊能靜抱3歲女狂奔逃命

台灣宜蘭外海昨清晨5時發生6級大地震，台北市亦有4級震動。不少台灣藝人凌晨被地震驚醒嚇壞。其中，現年50歲的伊能靜亦餘悸猶存，事發後第一時間在社交網發文報平安，她說「台北地震，房子前所未有的晃，抱着米粒（3歲女兒）拼命往外衝，衝到空曠的停車場，擔心會有更大的震度在後面。」她又說，地震後返回家中，結果發現抽屜全開了，許多東西碎了一地。她直言「這是我這輩子遇到大大小小的地震裏，晃得最厲害的。」其後她哄完女兒米粒睡，才發現自己背好痛，原來被牀頭的相框掉下來砸到背，不過，她說「最緊要一切平安，希望大家也平安。」



