謙仔留港拍劇圓生B大計

羅仲謙、張曦雯、張秀文及韋家雄等昨日出席TVB新劇《木棘証人》造型。謙仔在劇中飾演便衣探員，問他會否參考最近的新聞？他說不需要，角色由自己設計，今次與韋家雄合作很吸引，太太楊怡聽到更表示會探班聚舊。問楊怡會否返無線拍劇？他說今年不會拍劇，同時否認收埋太太，他自問沒咁大權，又指愛妻現休息之餘會做商演及登台，當初結婚已計劃生BB，但婚後兩年因他有一半時間不在港，現留港拍劇實踐生B大計。



