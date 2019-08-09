齊出單曲唔係自相殘殺 ﻿陳卓賢﻿﻿唔怕姜濤搶風頭﻿

男團Mirror出身自ViuTV選秀真人騷《全民造星》，連天后鄭秀文都邀請佢哋做演唱會嘉賓。當中最多Fans嘅姜濤及陳卓賢(Ian)率先推出處男單曲，Ian話唔怕被姜B搶風頭：「因為風頭都喺晒佢度。」而姜B則大笑讚自己：「我哋啲歌真係好聽。」咁老實不客氣，搞到Ian忍唔住笑。採訪：方騫平 化妝：Cori Wong@Annie G Chan Makeup Centre



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對於打頭炮出Solo，兩人異口同聲表示有壓力，Ian說：「雖然係幸運，但有壓力，因為每個成員都有支持嘅Fans，會疑問點解唔係自己嘅偶像先出歌同埋先開音樂會呢？所以做好自己最重要。」姜濤話估計公司先做第1及2名，其他成員機會一定陸續有來。



姜B對推出處男單曲表示緊張，他的《一號種籽》喺推出前一晚仍改動中，好嚴謹，姜B說：「仲擔心歌詞太青春，觀眾未必接受到，好彩出嚟效果好好，唯一批評係咬字，呢方面需要改善。」另因為枝錄音咪特別敏感，好難控制，陳卓賢反而愈錄愈唔滿意，畀自己好大壓力：「聽返我首《二期大樓》覺得可以有改進，呢啲係經驗嚟。」兩人一齊宣傳新歌，Ian笑言唔怕風頭被姜濤搶晒：「因為風頭都喺晒佢度，邊度仲有得搶啫？至少我哋冇敵對狀態。」姜濤即派定心丸：「我哋本身風格都唔同，吸納嘅觀眾群都唔一樣，唔係自己打自己人，係互補。」姜濤唔怕醜力推說：「我哋啲歌真係好聽，唔會唔合格，一定合格，大家一定要去聽。」



對於處男作《退休女皇》被評戲屎，姜濤大感不解說：「我一定會改，畢竟第一次演戲好多嘢唔識，希望日後多啲機會演戲，演戲係一件好好玩的事。」



