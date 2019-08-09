服裝：Coach、The Kooples(坤哥)、MARYLING、RENE CAOVILLA(盈盈)
由於坤哥和盈盈都是首次參與該電影配音，事前都好乖睇番第一集做功課，而首次做配音工作的盈盈更搵老師惡補，「我出名懶音多，所以之前專登搵咗羅山老師幫我糾正吓啲發音，不過角色『阿銀』講嘢好快，啱晒我平日講嘢節奏。」戲中坤哥演的「阿雄」是鳥島中的英雄人物，他認為這方面同自己最似，「不過『阿雄』唔識同人相處呢方面同我最唔似，同埋佢講嘢好堅定，導演成日話我唔夠信心，喺配音時呢樣都考起我。」
扮鬥氣互窒零難度
戲中坤哥和盈盈的角色會狗咬狗骨，成日鬥氣互窒，他們笑言這方面完全冇難度，「我哋平日都係咁相處，完全唔使演。」兩人仲即場示範平日點樣互窒，勁搞笑！不過，盈盈話角色後期兩人有小小互冧戲反而考起她，「對住坤哥真係講唔出口，好彩導演提我，叫我諗住寶寶（男友），真係好自然即刻講到啦！」講到正式配音時，坤哥和盈盈都有刻意養聲，坤哥說：「自己都有錄歌經驗，雖然之前唔會特別食啲乜，但正式配音時都有戒口，唔敢食啲熱氣嘢。」平日無停口的盈盈就話，「配音嗰兩日，真係好自然講少咗嘢，因為把聲真係好攰，都想畀自己休息一吓。」講到可以自己揀的話，他們好想交換角色配音，相信到時應該會好好玩喎！