望吳業坤難投入感情 ﻿馮盈盈﻿﻿配音要想住男友﻿

吳業坤（坤哥）和馮盈盈最近首度合作為動畫電影《憤怒鳥大電影2》配音，兩人事前都有做足功課。坤哥笑言今次角色是個英雄人物，同自己有幾分似，而盈盈角色講嘢勁快就啱晒她演。至於戲中兩人會狗咬狗骨，他們笑言這方面好自然不用靠演技，反而有場兩人互冧戲，盈盈要想住男友寶寶先投入到喎！撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



服裝：Coach、The Kooples(坤哥)、MARYLING、RENE CAOVILLA(盈盈)



由於坤哥和盈盈都是首次參與該電影配音，事前都好乖睇番第一集做功課，而首次做配音工作的盈盈更搵老師惡補，「我出名懶音多，所以之前專登搵咗羅山老師幫我糾正吓啲發音，不過角色『阿銀』講嘢好快，啱晒我平日講嘢節奏。」戲中坤哥演的「阿雄」是鳥島中的英雄人物，他認為這方面同自己最似，「不過『阿雄』唔識同人相處呢方面同我最唔似，同埋佢講嘢好堅定，導演成日話我唔夠信心，喺配音時呢樣都考起我。」



扮鬥氣互窒零難度



戲中坤哥和盈盈的角色會狗咬狗骨，成日鬥氣互窒，他們笑言這方面完全冇難度，「我哋平日都係咁相處，完全唔使演。」兩人仲即場示範平日點樣互窒，勁搞笑！不過，盈盈話角色後期兩人有小小互冧戲反而考起她，「對住坤哥真係講唔出口，好彩導演提我，叫我諗住寶寶（男友），真係好自然即刻講到啦！」講到正式配音時，坤哥和盈盈都有刻意養聲，坤哥說：「自己都有錄歌經驗，雖然之前唔會特別食啲乜，但正式配音時都有戒口，唔敢食啲熱氣嘢。」平日無停口的盈盈就話，「配音嗰兩日，真係好自然講少咗嘢，因為把聲真係好攰，都想畀自己休息一吓。」講到可以自己揀的話，他們好想交換角色配音，相信到時應該會好好玩喎！



