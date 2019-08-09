龐景峰無牌駕駛要停牌 郭秀雲做體貼阿媽管接送

名媛郭秀雲（Sharon）的兒子龐景峰（Andrew）早前因無牌駕駛被判社會服務令和停牌，現時出入除了依賴公共交通工具外，就要靠媽咪駕車接送。早前Sharon在銅鑼灣皇室堡買完麵包便上車醫肚，然後等待Andrew，Andrew嚟到就叫他幫手拋掉麵包紙袋先好上車。



當日，Sharon在銅鑼灣皇室堡買咗一個麵包，然後急急腳回到泊在隔籬街的座駕上享用，觀其快買快食應該好肚餓。一食完，Andrew校啱時間出現打算上車，Sharon截停個仔，叫佢幫手拋掉麵包紙袋，不過望極附近都冇垃圾桶，Andrew諗住放入自己個袋，落車時再掉，但阿媽唔畀，被阿媽截停，個樣超灰的Andrew要花幾分鐘，過兩條街掉垃圾。 採訪：梁志明



