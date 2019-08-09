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王菲素顏挨男友人慶生

2019-08-09 列印
■王菲面紅紅的挨在男友人身旁。
■有粉絲自組生日會，更準備了蛋糕。
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　　昨日是王菲的50歲生日，有網民在網上發放一組照片，王菲與一班好友食飯，枱上放滿紅酒，王菲更素顏示人，相中的她戙高腳，不知是否飲了酒，所以面紅紅，更隨意地挨在男友人的身上，有別平時Cool爆的她，難得向鏡頭面露微笑。

　　相上曝光後，不少網民留言向偶像送上祝福。有眼利的網民認出，與王菲合照的男友人，疑似是華誼副總裁劉韜。亦有網民八卦問「謝霆鋒在哪兒？」。另外，有粉絲自組王菲生日會，為偶像慶生，還好有心思準備了蛋糕，在蛋糕上放王菲的公仔，插上「50」及「王菲生日快樂」字樣。

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