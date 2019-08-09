王菲素顏挨男友人慶生

昨日是王菲的50歲生日，有網民在網上發放一組照片，王菲與一班好友食飯，枱上放滿紅酒，王菲更素顏示人，相中的她戙高腳，不知是否飲了酒，所以面紅紅，更隨意地挨在男友人的身上，有別平時Cool爆的她，難得向鏡頭面露微笑。



相上曝光後，不少網民留言向偶像送上祝福。有眼利的網民認出，與王菲合照的男友人，疑似是華誼副總裁劉韜。亦有網民八卦問「謝霆鋒在哪兒？」。另外，有粉絲自組王菲生日會，為偶像慶生，還好有心思準備了蛋糕，在蛋糕上放王菲的公仔，插上「50」及「王菲生日快樂」字樣。



