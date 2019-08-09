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李英愛微博派心攻內地巿場

2019-08-09 列印
■李英愛上載影片，更派心冧粉絲。
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　　憑韓劇《大長今》紅遍東南亞的48歲韓星李英愛，婚後育有一對龍鳳胎，為照顧仔女一度減產，現時龍鳳胎已經八歲。李英愛昨日突然開通微博，未知是否要攻內地市場。她在微博上傳短片與內地粉絲打招呼，先以標準普通話講「大家好，我是李英愛！」

　　李英愛跟着再用韓文說，「中國的粉絲們，我非常期待在這裏可以跟大家有更多的溝通與互動。」還請大家多多關注她！最後以甜美笑容大派「心心」。

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