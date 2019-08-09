﻿玩謝個女 日日Cosplay 李亞男爆祖藍湊女有挫敗感

李亞男去年12月為老公王祖藍誕下得意囡囡天韻（Gabrielle），慶幸 Gabrielle遺傳了她的身高和靚樣。7個月大20幾磅的 Gabrielle個樣仲勁cute，面仔脹卜卜被封為「倉鼠妹」，搞到亞男當正她是玩具日日喪玩Cosplay，更直言：「阿囡都好慘，畀我哋玩謝咗」。不過由於Gabrielle性格比較cool，令身為新一代笑匠的祖藍要扮鬼扮馬先O氹到囡囡開心笑，勁有挫敗感，但亞男更樂見老公為囡瘋狂，更笑指：「我除咗整啲好嘢食留住老公個胃，要生多幾個留住佢個人啦！」講明已準備好為祖藍再添丁。 撰文：杜淑霞 攝影：李權威 髮型：Ted Yeung @ i i Alchemy hair & nail



化妝：K.T. Tsui 服裝：Marina Rinaldi、AQUAZZURA、Atelier Swarovski 場地：ClubONE水中天



亞男話Gabrielle出世後，令一家人好開心，多了很多笑聲，「我依家成日幫佢換衫，啲朋友又好好送啲衫畀佢，好似扮士多啤梨咁，我日日幫佢影相，佢成為咗我嘅玩具，趁佢依家乜都唔識就盡情玩佢囉！佢日日塊面好多口水，俾我哋狂錫，半夜起身飲夜奶，都要同我哋玩一陣，個女都好慘，畀我哋玩謝咗！佢個樣好cute，好似倉鼠個嘴含住好多瓜子咁，塊面有好多骨膠原，我哋叫佢『倉鼠妹』，係姑姐（祖藍妹妹）幫佢改。」



Cool爆囡囡唔易O氹



雖然Gabrielle仲細未識反抗，可以俾亞男任玩，但cool cool地的她就唔容易笑，搞到亞男和祖藍要出盡法寶扮嘢，「佢喺我個肚度老公拍緊音樂劇（《你咪理，我愛你！》），佢一聽歌就踢我，佢個天韻都係咁嚟，依家都成日畀佢聽啲好音樂，佢扭緊計有音樂都會安靜啲。佢玩玩具又唔玩得耐，鍾意人同佢講嘢，要有互動嗰啲。（鍾意睇Live騷？）哈哈！係呀！畀佢玩一日好倦，我同佢一齊睇書，教佢讀啲生字，仲要扮埋嗰啲動物，佢先會有啲特別反應。佢又開始模仿我哋表情，好似嘟嘴咁，佢啲神態似我老公，但好彩佢個樣同身高似我，我贏咗，神態就由佢啦！佢性格都似我同老公細個，比較文靜，佢係有啲cool，我哋要出好多力令到佢笑一下，搞到老公個存在感差咗，要睇佢本小姐心情先會笑，我同老公會成日扮貓扮狗叫，好低能嘅嘢出晒嚟去O氹佢開心。」



亞男坦承有了Gabrielle，令祖藍更黐家，「有啲時間爸爸喺屋企多啲，或者半夜同佢玩多咗，佢又會同爸爸熟啲，反應多啲，所以祖藍唔敢飛得耐，生多兩個佢可能唔飛O添！除咗整啲好嘢食留住佢個胃，要生多幾個可以留住佢個人呀！哈哈！佢以前收工都會即趕飛機返嚟，有咗阿囡之後佢就更加趕返嚟，中途仲要我畀阿囡啲片同相佢止渴。其實我哋拍拖時，仲係曬相年代，佢會攞住我張相睇完擺喺牀邊先瞓，好似幾好笑又好浪漫，不過暫時我同佢電話啲相都係阿囡行先。」



追多個仔就完美



講到生下一胎計劃，亞男踢爆祖藍想生雙數，「我老公話一係生兩個、四個、六個，一定要雙數，因為佢話唔想中間嗰個被忽略。我就覺得兩個先，唔係生出嚟就搞掂，係要培養佢做人同讀書，同埋香港讀書好緊張，生咁多個我要做好多功課，我又唔想囉！如果畀啲中文嚟，sorry阿囡媽咪都唔識，要等爸爸收工先做到，其實我仲要湊老公呢個大仔，生多個差唔多啦！（仔定女）生多個仔係好完美，但女仔我都好鍾意，因為斯文啲，可以日日都扮靚。」



至於對Gabrielle期望，亞男認為品格同人格重要過一切，「有好品格就已經係成功嘅人，當然讀書都要盡力，好彩我好睇得開，都唔擔心會變怪獸家長，同埋我細個讀書都勤力，但唔係考第一只係攞Ｂ嗰種，所以我唔會逼佢。（如果佢想入娛樂圈呢？）我都會全力支持，但要睇佢動機，如果只係想人哋留意佢，就唔係咁好，要真心對表演有興奮，唔希望佢係三分鐘熱度。」