發英雄帖邀巨肌藝人上台 ﻿陳奐仁﻿﻿被讚身形似城城好興奮﻿

43歲的陳奐仁(Hanjin) 非常好毅力，將超過200磅的「大頭叮噹」改頭換面，狂操肌變身「8塊爆肌車厘龜」，他事先張揚於8月30日在會展中心舉行的《陳奐仁弘音教父演唱會2019》中大「晒冷」，仲廣發英雄帖，廣邀圈中爆肌型男如彭于晏、郭富城、羅仲謙、陳豪及張繼聰等加入。



採訪：方騫平 場地：The Wave@觀塘



陳奐仁近年獲封「弘音教父」，全因他不論語文、多類型音樂及技能範疇均屬領袖級人物！Hanjin笑說：「雖然不敢當，但都多謝睇得起，多謝大家多年來支持，不離不棄。」他自爆特別請來教父級人物助陣演唱會：「我好尊重佢，因為佢拍劇攞過好多大獎，仲成日周圍登台，唱得吓歌㗎。」



Hanjin將於演唱會上演繹平日難得一唱的麥當娜歌曲《Like A Virgin》嘅Rock版，初入行硬銷的作品，如張學友的《愛你痛到不知痛》及《和好不如初》。另外，有3首歌要跳舞，其中有隻舞好sexy，Hanjin會黐住4個女dancers，笑言睇吓到時會否被扯甩衫！老婆Prima話同電影《溝女不離三兄弟》，莊思敏騎喺他身上一幕比較屬小兒科，成功過到關：「我未睇過戰衣草圖，佢哋應該唔會留手。」問到接唔接受到杜德偉Stlye的水晶底褲演出？Hanjin即笑說，「咁又唔使呀？不如大髀以下留待下次演唱會先用。」另他透露朋友讚佢似郭富城，唔使加操都夠用。「我唔知有幾多吋胸肌，不如計頭圍，我贏梗！唔加操，因為我唔想肌肉痛住彈結他，唔飲水去修線條個口會黏住，脾氣又會變臭，喺咁嘅狀態下唱歌，感覺唔好受。」語畢，Hanjin即Show兩秒胸肌畀記者見識吓！



