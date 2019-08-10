採訪：方騫平 場地：The Wave@觀塘
陳奐仁近年獲封「弘音教父」，全因他不論語文、多類型音樂及技能範疇均屬領袖級人物！Hanjin笑說：「雖然不敢當，但都多謝睇得起，多謝大家多年來支持，不離不棄。」他自爆特別請來教父級人物助陣演唱會：「我好尊重佢，因為佢拍劇攞過好多大獎，仲成日周圍登台，唱得吓歌㗎。」
Hanjin將於演唱會上演繹平日難得一唱的麥當娜歌曲《Like A Virgin》嘅Rock版，初入行硬銷的作品，如張學友的《愛你痛到不知痛》及《和好不如初》。另外，有3首歌要跳舞，其中有隻舞好sexy，Hanjin會黐住4個女dancers，笑言睇吓到時會否被扯甩衫！老婆Prima話同電影《溝女不離三兄弟》，莊思敏騎喺他身上一幕比較屬小兒科，成功過到關：「我未睇過戰衣草圖，佢哋應該唔會留手。」問到接唔接受到杜德偉Stlye的水晶底褲演出？Hanjin即笑說，「咁又唔使呀？不如大髀以下留待下次演唱會先用。」另他透露朋友讚佢似郭富城，唔使加操都夠用。「我唔知有幾多吋胸肌，不如計頭圍，我贏梗！唔加操，因為我唔想肌肉痛住彈結他，唔飲水去修線條個口會黏住，脾氣又會變臭，喺咁嘅狀態下唱歌，感覺唔好受。」語畢，Hanjin即Show兩秒胸肌畀記者見識吓！