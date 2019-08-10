此外，Lady Gaga奧斯卡得獎歌曲《Shallow》，近日被Steve Ronsen指控抄襲其2012年的歌曲《Almost》，入稟要求賠償，但Gaga的律師回應表示︰「可恥！」
Taylor分享歌詞傳與男友訂婚
此外，Lady Gaga奧斯卡得獎歌曲《Shallow》，近日被Steve Ronsen指控抄襲其2012年的歌曲《Almost》，入稟要求賠償，但Gaga的律師回應表示︰「可恥！」
今明四區遊行遭反對 網民深夜燒衣 警清場拘多人
多個組織於今明兩日在全港多處發起遊行集會，當中大埔、黃大仙、深水埗及港島東的遊行均被警方反對，警方則批准明日維園集會。警方強調，審批時是依照遊行集會人數、地點、路線、性質等風險因素作評估，絕無政治考慮...
2019-08-10
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內地發颱風紅色預警 利奇馬襲台一死三傷
超強颱風「利奇馬」吹襲北台灣，至今一死三傷，及四萬多戶一度停電。台灣氣象局指，目前颱風減弱，預計今日登陸浙江沿海。利奇馬吹襲沖繩也造成四傷，及對十萬人發出全體避風警告，呼籲疏散到安全區域或避難所。中國...
2019-08-10
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經典封面照拍攝50周年 披頭四迷艾比路重演過斑馬線
周四是英國前披頭四（The Beatles）樂隊經典專輯《艾比路》（Abbey Road）封面照拍攝五十周年。數百樂迷齊集拍攝地點倫敦艾比路朝聖，並重演披頭四橫過斑馬線的場面，現場氣氛熱鬧。 披頭四樂隊被廣泛承認為史上最偉大、最有影響力的搖滾樂團之一，在六十年非常著名。此次活動是由於經典專輯《艾比路》（Abbey Road）封面照拍攝五十周年而引起的。封面照是於一九六九年八月八日上午約十一時三十五分，由蘇格蘭攝影師麥米倫（Iain MacMillan）操刀拍攝。麥米倫拍下披頭四的四名成員走過艾比路錄音室前斑馬線的照片，被放在最後專輯《艾比路》的封面上，風靡全球，令粉絲...
2019-08-10
- 特朗普稱奧巴馬任內32宗槍擊案 無人指責
- 北韓疑又射短程導彈 聯國文件指偷竊加密貨幣搞武器
- 逾三千多年歷史 埃及首度修復圖坦卡門金棺
- 行乞須持牌 瑞典推新制度
- 24小時兩槍擊案 民主黨斥特朗普有責
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
- 美調查：28%外賣員曾「偷食」
- 莫斯科拘逾800示威者 包括反對派參選人
- 美24小時兩宗槍擊案 最少20死
- 一艘外國運油輪 又被伊朗扣押
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荃灣映日灣381萬入場
毗鄰港鐵荃灣西站的新盤映日灣，本周初公佈首批238伙價單，當中近百伙為開放式及一房戶，計算折扣後開放式戶有22伙低於400萬，最平381萬入場。 億京項目及銷售策劃總監潘子才指出，映日灣首批238個單...
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港股反彈乏力 再失二萬六關
投資者入市態度審慎，港股反彈乏力，恒指再度失守二萬六大關，收報25939點，跌181點；國指收報9993點，跌47點，跌穿一萬點水平。大市成交縮減至685億元。 中原城市領先指數（CCL）連跌兩周，本...
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全「城」擁護史達寧 新大佬爆錘
曼城翼鋒史達寧去季英超獨取十七球和十次助攻，成為球隊衛冕功臣，隊內地位大大提升，不過演出仍未得世界球壇的肯定。此子今晚新一季聯賽首戰趁射手加比爾捷西斯和阿古路剛歸隊可能先任後備，勢再度串演假中鋒撐起鋒線，領軍作客擊敗韋斯咸響頭炮。（Now621台今晚7:30直播） 史達寧一五年夏天以四千九百萬鎊（約四億六千萬港元）由利物浦來投後，被外界揶揄貪錢。然而，此子逐年進步，去季聯賽入十七球之餘，還造出十次助攻，是球隊第四度捧走英超錦標的功臣，季尾更當選英格蘭足球先生。 這名廿四歲英格蘭翼鋒矢言自己已成熟了不少，並在更衣室擁話語權：「隊友都會問我意見，我在更衣室都有點...
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智選名牌 女裝鞋袋
名牌造工設計較優，但同時價格亦較高，精明消費族當然要趁減價時機入貨，最近Sidefame的季度大減價，正是女士們血拼的好時機。文：Lanita部份圖片︰陳鐵剛髮型︰HH Salon@Ron Ng ...
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被心穎拖累 兩孭飛劇「冰封」 張振朗甩「黑仔王」 靠《包青天》出關
捱咗10年，32歲嘅TVB小生張振朗(Owen)終於受力捧成為「劇霸」，兩年內孭重飛拍落5部新劇，點知兩套受「安心偷食」中嘅黃心穎連累成「倉底貨」；另一部《機場特警》受社會大氣氛影響而無限擱置！張振朗...
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好好過日子——《小Q》
老友Veii打電話來問有沒興趣看電影《小Q》的優先場，反正近來心情鬱悶，便去了太古城Movie Movie戲院。《小Q》是香港人拍的導盲犬故事，故事的原作是日本小說《再見了可魯》，十幾年前被改編成日本電影《導盲犬小Q》，現在這個是香港版，在劇本上多了自己的創作。 故事從小狗小Q出生說起，到牠成長、受訓，後來跟任達華飾演的中年盲人配對，相依為命。電影拍得細膩感人，一個盲人一隻導盲犬，從排斥到融合，到依依不捨，到生離死別。 導盲犬的溫情，融化了人與狗之間的隔閡，消除了主人因失去視力而生的怨憤，重新體悟了世間有情。這種人生轉變，源自一隻小狗帶來的溫情，說起來很神奇，但人性中許多溫...
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馬場浮世繪——薛恩昨日正式露面
今季獲馬會簽發半年公司騎師牌照的澳洲騎師薛恩，於前日下午抵達香港。昨晨五點半他由受薪董事韋敦彥陪同，先與在場練馬師打招呼，然後再進入馬房參觀，最後前往奧運馬房，跟新任練馬師韋達會面。薛恩於昨日辦理好有關手續後，將於今日開始在晨課操馬。 薛恩接受記者查詢時表示自己一直希望來港發展自己的策騎事業，如今可算是夢想成真，他希望開鑼之後就能交出成績，替澳洲爭光。而兩年前他在美國客串期間，曾跟隨前澳門冠軍騎師高威利學習美式騎法，令自己的騎功更全面，迎接未來的挑戰。薛恩的最低策騎磅位為一二一磅。 馬場浮世繪
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