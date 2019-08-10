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Taylor分享歌詞傳與男友訂婚

2019-08-10 列印
■Taylor公開穿藍色的照片及新歌部份歌詞。網上圖片
■Joe Alwyn被指與Taylor已訂婚。資料圖片
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　　美國天后Taylor Swift將推出新專輯《Lover》，她在網上預告了兩首新歌，其中一首的歌詞寫上︰「我的心被你借去，你的已變藍，一切都很美好，最後與你終老。」她分享歌詞的同時公開一張為雜誌影的照片，當中她穿上藍色晚裝，擺出芭蕾舞舞姿。據美國的結婚傳統，新娘會問其他人借東西戴在身上，以及戴上藍色物件，令fans懷疑她已跟英國男星Joe Alwyn訂婚。

　　此外，Lady Gaga奧斯卡得獎歌曲《Shallow》，近日被Steve Ronsen指控抄襲其2012年的歌曲《Almost》，入稟要求賠償，但Gaga的律師回應表示︰「可恥！」

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