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《貧窮貴公子》作者森永愛猝逝

2019-08-10 列印
■《貧窮貴公子》作者森永愛本月2日離世，令人震驚。
■二宮和也和櫻井翔曾主演日劇《貧窮貴公子》。
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　　日本漫畫《貧窮貴公子》作者森永愛昨驚傳已於本月2日離世，有指她只得38歲，死訊震驚日本動漫界。昨早「講談社」旗下《別冊FRIEND》在網上公佈森永愛的死訊，寫上︰「漫畫家森永愛老師於8月2日早晨因身體不適而去世了。」並盛讚森永愛的作品《極樂青春曲棍球社》、《閃亮亮之星》、《貧窮貴公子》、《我和她的XXX》等作品總是讓人充滿歡笑。

　　森永愛的名作《貧窮貴公子》於2001年首度被台灣翻拍成電視劇，由周渝民擔任男主角，2007年亦拍成日劇，由嵐成員二宮和也和櫻井翔主演。圖：網上圖片

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