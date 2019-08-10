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許芷熒宣佈嫁圈外男友

2019-08-10 列印
■Whitney大讚未婚夫Alexander勁體貼。
■Whitney除貼上婚紗相外，亦有裙褂Look。
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　　現年30歲的11年港姐季軍許芷熒（Whitney、前名許亦妮）自離開TVB後，努力鑽研廚藝，望轉型KOL教煮餸。今日她突然在社交平台上載婚紗照，宣佈將下嫁圈外男友Alexander。

　　許芷熒詳述二人相識的奇妙緣分，她透露兩年多前在教堂祈禱希望遇上互相珍惜和愛護的伴侶，當晚即獲好姊妹梁麗瑩為她做紅娘，令她覺得一切是神的安排，她更提到當知道這個男仔名叫Alexander時大感驚訝，因她讀幼稚園時每日放學都跟家人提起「Alexander」，好像上天一早暗示她將來老公的名字。

　　許芷熒大讚未婚夫很體貼，過馬路時永遠用身體為她擋車，又常寫情信給她，支持她做喜歡的事，每日食她煮的飯餸，更覺是全世界最好食，雖然未婚夫很挑剔，她被挑剔仍覺甜蜜。

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