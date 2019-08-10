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林奕匡笑黃妍少着高踭鞋

2019-08-10 列印
■林奕匡和黃妍跟交響樂團合作特別緊張。
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　　林奕匡和黃妍前晚聯同交響樂團及鋼琴二重奏合作舉行《讓生命更動聽Live Concert》，兩人特別盛裝上陣，林奕匡還取笑黃妍少穿高踭鞋，叫觀眾體諒她要步履緩慢；事後林奕匡否認是取笑黃妍，而是鼓勵對方多穿高踭鞋。笑問林奕匡是否平日不能窒自己老婆，所以找其他女仔來嘲笑？他趁機向太太賣口乖兼放閃道：「我太太着高踭鞋好自然，行到好似catwalk咁靚，根本都無得『窒』呀！」黃妍直言平日多數穿波鞋，突然要穿着高雅和高踭鞋，亦只好細細步咁行，就連工作人員也擔心她會跌倒。

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