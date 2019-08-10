  • 2019年8月10日 星期六
  • 30º
  • 82%
熱門： 大埔遊行黃大仙機場走光逃犯條例

日報新聞 > 娛樂

離婚8個月被爆緋聞 楊冪拖內地男星睇展覽

2019-08-10 列印
■楊冪與魏大勛合作《密室大逃脫》而成為好友。
■被指是楊冪與魏大勛的男女逛街睇展覽。網上圖片
Previous Next

　　32歲大陸女星楊冪去年底宣佈和老公劉愷威離婚，回復單身8個月後驚爆戀情，有網民昨日爆楊冪與曾簽約韓國JYP娛樂的30歲內地男星魏大勛拍拖看展覽，曝光的相片二人戴帽和口罩及同款情侶波鞋，雖然只拍到背影，但有網民玩認人，指女方左小腿上有胎記，楊冪巧合有相同胎記。

　　事後魏大勛在微博留言：「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心！」雖然否認戀情，但沒有否認相中女友人是楊冪。魏大勛與楊冪年初合作拍內地綜藝節目《密室大逃脫》而熟悉，二人在節目中也有多次親密互動，有網民發現原來魏大勛早已「明戀」楊冪，他曾於2006年在網誌寫及「迷上楊冪了」、「喜歡看見她的那對大眼睛」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd