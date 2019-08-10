被心穎拖累 兩孭飛劇「冰封」 張振朗甩「黑仔王」 靠《包青天》出關

捱咗10年，32歲嘅TVB小生張振朗(Owen)終於受力捧成為「劇霸」，兩年內孭重飛拍落5部新劇，點知兩套受「安心偷食」中嘅黃心穎連累成「倉底貨」；另一部《機場特警》受社會大氣氛影響而無限擱置！張振朗隨即被冠上「地獄黑仔王」稱號。近日，Owen終於靠劇集《包青天再起風雲》出關，不過播映時間又撞正示威，收視未如理想，連他都忍唔住歎句：「唉！我真係黑足兩年，呢個時勢無辦法啦！」問他有無嬲過心穎？Owen冇怪對方不特止，仲幫口求放生，呢位朋友真係唔話得！



採訪：方騫平 場地：桔梗@旺角



月前被封為「地獄黑仔王」嘅張振朗，主演新劇《堅離地愛堅離地》、《包青天再起風雲》、《牛下女高音》、《機場特警》、《極道怪咖》，先後受「安心事件」及警民關係緊張影響，播出無期，近日《包青天》終攝期推出，但因有網友曾發起「追星運動」狙擊無線旗下藝人，張振朗零商演苦笑說：「有咁多阻滯，我認黑㗎啦！我懷疑自己喺兩年前開始黑到o依家！前排經理人問我有冇犯太歲？原來真係犯咗小小，所以即時去拜神，哈！可能因為咁播到《包青天》。不過，好彩我夠樂觀，呢個咪係演員經歷囉，成為一個男人都要有經歷。咁當然知道劇集播唔到一定會唔開心，其後再得悉《機場特警》又延期反應經已淡淡然，仲識得安慰自己，唔播都唔緊要啦，又唔係未試過。」



受傷影響動作戲



《包青天》中，張振朗飾演身手不凡的少年「展昭」，點知網民將他同當年「展護衛」何家勁比較，評論他身形太瘦削、身手唔夠好，似由包公保護他、個性又太調皮等。對於負評，Owen受盡委屈剖白說：「首先，劇本講我係紮職前，屬少年版展昭，我只可以做調皮版；其次，兩年前拍完《堅離地愛堅離地》準備入《包青天》劇組，點知喺屯門俾商場天台飛落街嘅大型帳篷擊傷，成個人被打到撻落地傷咗腰同膝頭要坐救護車入院，之後要物理治療，期間做唔到運動，苦練咗兩個月嘅6嚿腹肌化為烏有，拍《包青天》初期仲要撐住柺杖開工，先拍文戲，谷埋最後30日先戴住腰封勉強去打，拍動作戲時流咗好多血、汗水，淚水等，仲試過墮馬4次，雙手痛到『不舉』。如果公司開拍第2輯，我相信會做得好好多。」



張振朗與黃心穎合作的劇集《牛下女高音》及《堅離地愛堅離地》都被冰封，問他有冇怪過對方？Owen即說：「我從來冇嬲過心穎，我同佢合作過幾次，佢係我朋友嚟。其實件事經已過咗去，希望畀返條生路佢行。」而《堅離地》主題曲是他唱，參加過新秀的Owen希望大家有機會聽到喎！