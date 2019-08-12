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「最不想擁抱男星」選舉 木村拓哉與諧星齊入選

2019-08-12 列印
■肥佬諧星出川哲朗成為選舉冠軍。
■木村為女同學吹頭時好有功架。
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　　因為SMAP解散，日本萬人迷木村拓哉近年形象下跌，加上已46歲，人氣今非昔比。日本雜誌《週刊女性》昨日公佈「最不想擁抱男星」的調查結果，木村竟然再度入圍更名列第6，與一大班騎呢諧星齊齊入榜。

　　貴為今年最多廣告合約的肥佬諧星出川哲朗就成為冠軍，其實木村在去年亦有打入「最不想擁抱男星」第5位，今屆已經下跌一位。木村近日再為其網上節目《木村先生》進行外景拍攝，他現身美容學校，變身髮型師，為該校的女同學吹頭髮。木村當年演出大熱劇集《美麗人生》時亦曾演過髮型師。

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