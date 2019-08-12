帶睇樓自己冇入巿 Ben Sir怕利益衝突

歐陽偉豪（Ben Sir）與麥美恩、余思霆、林穎彤等宣傳節目《Ben Sir睇樓團》，Ben Sir表示為節目於兩個月內在香港、泰國及日本3地睇了60個單位，但依然鍾情於大阪，因可一整棟買有滿足感，不過他始終沒有出手買樓，「如果買了再帶大家睇就有利益衝突。」他推薦以500萬於大阪買整棟樓，再申請做民宿便可創業，「適合後生仔，我50幾歲就不好了，兼顧不來。」本地樓盤他則推薦深水埗，因該區有「香港秋葉原」之稱。



余思霆在宣傳片中以黑色比堅尼亮相，她自爆被Ben Sir嫌肥，「係有少少肚腩，其實去泰國拍節目前放了一個月假，現在拍劇瘦多了，可以的話也想補拍這個Shot。（跟朱敏瀚拍拖開心肥？）都開心，在香港都已經肥。」



