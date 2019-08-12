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岑杏賢讚朱千雪靚新娘

2019-08-12 列印
■岑杏賢跟一班好姊妹齊齊出席朱千雪的婚禮。
■岑杏賢大讚朱千雪是耀眼的新娘。
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　　岑杏賢早前到峇里出席好姊妹朱千雪的婚禮，她在社交網再留言盛讚新娘靚爆鏡，她道：「There's a glowing bride on 3rd of August in Bali❤️isn't she gorgeous？」（8月3日有一個好耀眼的新娘在峇里，她是否好華麗呢？）

　　蔣家旻上載了未曝光的婚照，發文感激千雪及其家人對她的支持，主動搵她傾偈及幫忙解決問題。而張嘉兒表示10年前去峇里與老公第一次約會，10年後她一家四口再去十分感恩。

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