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孻女英國舉行婚禮 翁靜晶偕夫盛裝出席

2019-08-12 列印
■雙方家長齊齊跟一對新人合照，劉幸儀鬼馬伸脷。
■翁靜晶和長女劉萬儀亦盛裝觀禮。
■劉幸儀跟一班姐妹合照時，繼續玩伸脷。
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　　翁靜晶近日可謂喜事連連，繼自己早前下嫁何彪成為何東家族新抱後，她的孻女劉幸儀昨日亦在英國教堂內舉行婚禮。其實劉幸儀早於去年與拍拖4年的意籍男友Roberto在英國簽紙結婚，昨日是補辦婚宴，於倫敦的Claridges酒店設宴款待親朋。

　　一對新人更領跳第一隻舞，非常浪漫，而翁靜晶與老公何彪也盛裝出席。翁靜晶長女劉萬儀昨日在網上發放了妹妹婚禮的片段，可見新娘子穿上大露背婚紗，完成儀式後拖緊老公Roberto臂彎又高舉花球步出教堂。雖然劉萬儀被妹妹爬頭結婚，但亦不甘後人騷與外籍男友的親吻自拍照。

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