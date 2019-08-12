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颱風影響未能回港阿嬌嘟嘴掛住愛貓

2019-08-12 列印
■航班延誤，又要千辛萬苦轉車先返到屋企，阿嬌扁晒嘴。
■阿嬌的異短愛貓QQ。
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　　近日不少地方都受到颱風影響導致航班有所延誤，而鍾欣潼（阿嬌）原本要乘飛機回香港，亦受颱風影響令航班改動，她搞了一段時間後才知要改飛廣州，再由廣州轉乘數小時車，奔波勞碌才返到香港的屋企，歸心似箭的她無晒心機。

　　阿嬌在社交網上載無奈嘟嘴相，並留言說要等一段時間才可以起程，在這段時間唯有睇「至愛」的相解悶，當大家均以為她指的「至愛」是講緊醫生老公賴弘國，原來是愛貓、異國短毛貓「QQ」，明顯「主子」重要過老公，醫生老公唔知會否呷醋呢！

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