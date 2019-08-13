  • 2019年8月13日 星期二
  • 29º
  • 87%
熱門： 眼球逃犯條例二陂坊機場葵芳

日報新聞 > 娛樂

譚俊彥盼借《包青天》發放正能量

2019-08-13 列印
■作為男一，譚俊彥爭取劇集宣傳機會。
■譚俊彥之前在雲頂開小型個唱，感覺不可思議。
Previous Next

　　譚俊彥昨日到電台宣傳主演的TVB劇集《包青天再起風雲》，他坦言這段時間，基於安全理由做宣傳有難度，只能用自己最大的努力力谷新劇：「早上我赤祼上身跑步，竟然有觀眾想同我合照，但我無着上衣有啲尷尬，所以要講返聲唔好意思！不過，都有啲人走嚟鼓勵我，讚我表現好過以前。當然喺呢段時間推出劇集唔算係有天時地利，但劇集都係向大家發放正能量。」至於爸爸狄龍有捧場，爸爸形容好新穎，有搞笑、愛情、非傳統式演繹。

  另外，譚俊彥早前於節目《流行經典五十年》中獻唱過後，竟有機會在雲頂舉行首個音樂會，在五千人面前演出，感覺是發夢中，相當開心！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd