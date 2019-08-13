從影拍劇逾60年 81歲夏萍安詳離世

入行逾60年的資深女演員夏萍於本月5日離世，享年81歲；喪禮將於本月19日在萬國殯儀館設靈，翌日早上出殯。其圈中契仔林家棟向傳媒證實死訊，並稱夏萍姐近半年身體轉差，曾中風和患糖尿病，又跌倒幾次，但走得安詳。家楝指會趕返港陪契媽走最後一程，並協助契媽的子孫辦理其身後事。



夏萍原名盧少萍，早於1955年投考電影公司，成為粵語片演員後，拍首部電影獲導演吳回幫她改藝名為夏萍。夏萍姐在1970年加入邵氏電影，1982年轉戰無線電視，曾演出逾百部電影及劇集，成為數一數二的甘草演員。夏萍姐曾在多屆無線台慶頒獎禮獲提名最佳女配角，2005年更獲頒「萬千光輝演藝大獎」，以表揚她對演藝界的貢獻。至近年淡出，她最後參演的無線劇集是2016年的《末代御醫》及《城寨英雄》。



獨居跌傷轉住老人院



夏萍姐於1964年曾與演員江一帆訂婚，惟最終閃電解除婚約。其後於1970年與樂師張雲結婚，可惜丈夫於1991年離世。夏萍姐獨居多年，一直視圈中契仔林家棟為家人，而家棟亦不時照顧契媽。夏萍姐曾於2015年在家中跌倒逾10小時也未被發現，最後被安排入住老人院。



林家棟昨證實消息後稱：「契媽近半年身體轉差，但走時好安詳。」他指會與張國強一齊送別契媽，並會協助契媽的子孫辦理其身後事。演藝人協會會長古天樂日前得悉夏萍姐離世，坦言協會已跟其家人聯絡，若有需要一定盡量幫忙。修哥胡楓昨表示難過，他透露：「1954年識佢，合作起碼十部作品，佢性格豪爽不拘小節，間中仲會講句粗口。」修哥指以前常勸夏萍多行路，只是近年甚少見對方沒聯絡，知她住老人院後有託朋友問候她。



性格豪爽不拘小節



薛家燕知道夏萍姐離世後也感到難過和不捨，指演藝界痛失一位前輩。她認識夏萍姐多年，小時曾合作拍電影，至復出後曾一齊拍《皆大歡喜》和《真情》等。她指夏萍姐為人爽快，熱愛演戲，「佢年紀大仍想繼續拍戲，但因行動不便，每逢入廠佢都會被安排坐低，工作人員盡量喺夜晚11點前拍完佢嘅戲份畀佢先回家休息。」家燕姐指年紀大要離開也沒辦法，望其家人節哀順變。