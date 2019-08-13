任賢齊《沉默》打戲傷筋腱

任賢齊與張家輝在新片《沉默的證人》中可謂由頭打到尾，小齊更打到肌肉筋腱斷裂，非常搏命！小齊憶述當時苦況：「拍戲時天氣好凍，加上多場動作戲令我感到痛楚；可能因為天氣問題，我嘅肌肉比較繃緊，導致呢場動作戲打到肌肉筋腱斷裂咗，好在休養一陣已無大礙。」



在片中客串飾演警察的吳卓羲，亦與小齊有不少對打戲，他說：「雖然我冇受傷，但我就撞到另一位演員馮嘉怡個頭，搞到佢頭部撞釘而流血，真係唔好意思！」他續稱今次能與小齊合作真的獲益良多，另外他雖然有跟張家輝同場，可惜沒有正面交流的戲份，他希望下次有機會再合作。