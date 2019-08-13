連詩雅自認怕醜好相與

連詩雅及農夫的C君昨為無線節目《DO姐有問題》錄影。加入新公司的連詩雅表示，現時有更多機會參與遊戲和旅遊節目，之前她與陳家樂到韓國拍攝《12個夏天》，在節目中她道出個人感受時甚感動，她坦言：「以前我被唔認識嘅人標籤為難相與嘅港女，認識後先知我好隨和，我承認唔笑嘅樣比較惡，但其實只係怕醜同內斂。」稍後她會拍攝劇集《使徒行者3》，上輯她飾演臥底角色被炸死，暫時知道回憶戲份比較多。同場的C君將於12月13日結婚，他指婚禮跟足傳統形式，擺酒會筵開十多席。由於兩家親戚眾多，故不會請太多圈中朋友，但前輩級如鄭裕玲和麥玲玲等就例外。