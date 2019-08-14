自爆暗黑瘋狂一面 泳兒曾報復無理鄰居

入行14年的泳兒（Vincy）跳出Comfort Zone，首次挑戰暗黑系歌曲，向公司要求做一隻非泳兒慘情風格的歌。新歌《野木蘭》就是一個大膽新嘗試，她坦言：「每個人都有情緒，我唔係只得乖巧一面，仲會有暗黑及瘋狂嘅另一面，今次真係可以『唱』所欲言喇。」而5呎3吋的她最瘋狂想法係希望可以同鄭希怡睇齊變成高妹！採訪：方騫平



化妝：Chris Lam 髮型：Zivyeunghair @haircorner服裝：@KOYO 場地：The Wave@觀塘



泳兒超愛新歌《野木蘭》，「由收Demo開始我就好鍾意呢首歌，每日至少會聽一次，係咪好誇張呢？唔同情緒聽同一隻歌，會有唔同感覺，都好有新鮮感，哈！真係好自戀。（男友都like爆首歌？）佢話唱Demo嘅唱得好過我，激死！」



最想增高



講到最暗黑一面，泳兒坦言有時聽訓示，乖巧冇駁咀，但唔等於認同，可能心裏好想打爆佢！但強調呢種行為，面對老闆楊受成時永遠唔會發生，因為她好尊敬楊老闆。公司同事亦唔會強迫她做啲乜，而令她憤怒。她笑住自爆：「反而有時會對男友野蠻，拍拖要互相遷就，尤其我唔舒服、情緒唔好嘅時候，梗係要人呵護㗎啦，男友feel到我嚟料，會自動自覺去做，呢啲叫默契。」問到近年做過最瘋狂嘅行為係乜嘢？泳兒笑說，「5年前被鄰居長期無理投訴我哋屋企好嘈，最後我哋不甘受騷擾搬走，臨搬時做咗啲小惡作劇，為發洩抑壓情緒，我哋喺佢地氈留咗小小禮物，但唔會致命嘅，哈！」



泳兒最想做嘅瘋狂事，就係可以駁長對腳，唔使着高踭鞋喺舞台演出自如，好似鄭希怡咁有台型！問到會否想為胸部僭建？她說，「呢樣嘢可以有好多後天方法加建，腳長反而唔得喎。」



