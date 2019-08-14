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杜明高被指控性騷擾

2019-08-14 列印
■杜明高捲入性騷擾風波。資料圖片
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　　世界三大男高音之一、78歲的西班牙傳奇男高音杜明高（Placido Domingo）昨日被八名歌劇界女演員及舞蹈員指控非禮，除了將手放入受害人的裙內，又在不同場合強吻女方，據知事件由80年代尾開始，持續近30年。

　　有不少一齊工作的人士透露，曾目睹杜明高對年輕的女士毛手毛腳，而杜明高的「抽水」行為在行內已是公開的秘密；今次再有知名人士牽涉入性騷擾事件，相信會再引爆新一輪#MeToo風暴。

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