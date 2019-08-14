群星悼梁舜燕 ﻿李克勤：﻿﻿永遠懷念契媽﻿

梁舜燕（Lily姐）昨日離世，她的契仔李克勤在網上貼上與契媽的最後合照懷念，他回應記者查詢時，強調一切交由Lily姐的家人公佈，祝福契媽在天國平安；至於與Lily姐合作過的藝人亦紛紛表示可惜，又大讚她很值得後輩學習。圖：資料及網上圖片



李克勤連日來都有到醫院探望契媽Lily姐，昨日Lily姐證實去世後，克勤在網上貼上與契媽的最後合照懷念她，對於Lily姐離世消息，他回應：「我想尊重契媽家人，有任何消息還是等他們家人對外作回答。希望他們可以節哀順變。我永遠會懷念契媽，祝福她在天國平安。」



與Lily姐合作過多部劇集的胡定欣聞前輩死訊後，覺得很可惜，去年她向劇組請假出席Lily姐的壽宴，剛才重溫相片很感觸；Lily姐曾對她說好鍾意演戲，醉心自己的演藝事業很值得後輩學習。



姚子羚講到Lily姐哽咽說：「喺《包青天再起風雲》及《唐人街》都合作過，所以有點接受不到。記得《唐》劇拍外景好熱，但從來未聽過Lily姐呻辛苦，她溫文儒雅十分謙虛。」而王君馨在社交網留言：「Lily姐，多謝你永遠都是那麼優雅和謙卑的，時時都是我們的好榜樣，永遠都咁錫我哋每一位後輩，可以和你一齊拍劇是我的福份。」



至於羅蘭姐與Lily姐多年來有很多合作，而且在敬老活動經常見到Lily姐，她覺得做人好化學。



薛家燕昨透露近日較忙，但知Lily姐入院，前晚心「囉囉攣」於是短訊問候表示想去醫院探望，Lily姐沒回覆。家燕姐說：「連日有兩位前輩離開好難過，同Lily姐合作好多，《真情》處境劇同我有好多對手戲。」



胡楓（修哥）稱一連兩個老友離世沒心情講嘢，他指Lily姐在一、兩個月前還好精神，大讚她順得人好大方，斯文又有儀態，他們久不久在飯局見面。



