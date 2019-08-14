香港第一電視女士 「上等人」梁舜燕離世享年90歲





資深演員梁舜燕（Lily姐）早前有消息指她患病留院，昨日無線代其家屬公佈Lily姐下午在醫院病逝，享年90歲，其親屬均在旁陪伴，遺容安詳。Lily姐入行逾60載，90年代在處境劇《真情》飾演「上等人」一角形象深入民心。本報記者



近日有消息指梁舜燕因病留院，昨午無線代Lily姐家屬訃告其於醫院在親屬陪同下安詳離世，喪禮儀式安排稍後再作交代。Lily姐愛孫阮浩棕（Nicholas）表示祖母因機能衰竭離世，眾兒孫陪伴在側，遺容安詳。



梁舜燕原名梁淑貞，一九五七年在丈夫鼓勵下投考麗的映聲藝員，其後順利考入麗的電視成為香港首位女演員，更是香港「第一代新聞之花」，曾被英國傳媒封為「香港第一電視女士」，她也曾擔任藝員訓練班導師。



Lily姐於一九七○年六月加入無線電視參與多套劇集，在處境劇《真情》飾「上等人」梁尚燕膾炙人口。近年作品包括《溏心風暴3》、《城寨英雄》、《兄弟》、《好日子》及熱播中《包青天再起風雲》，新劇《街坊財爺》將於9月2日播映，還有尚未播映劇集《黄金有罪》，而剛於五月拍竣新劇《唐人街》成為最後遺作。



二○○四年她在無線台慶頒獎禮獲頒「萬千光輝演藝大獎」表揚一生演藝成就；去年一月，Lily姐的家人三代同堂為她舉行八十六歲壽宴暨慶祝入行六十年，一大班圈中好友到賀。Lily姐演藝生涯光輝，惟一生曾痛失兩摯愛，一九九八年其幼子阮惠熊因肺炎及器官衰竭離世，她當時強忍喪子之痛繼續趕拍處境劇《真情》。到二○一二年她又要面對相伴大半生的丈夫阮黎明去世，Lily事後接受訪問時，指當時的痛實在無法以言語來形容。



