﻿個唱補場放張家輝一馬 祖兒拉張信哲 睇騷變驚喜合唱娛賓

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會進入第8場，本來前晚（12日）是休息日，但因為頭場撞正「三罷」及舞台機件故障，祖兒遂放棄休息日作為補場。前晚Encore有9成9觀眾，亦吸引到影帝張家輝來撐場，連寶島情歌王子張信哲亦現身VIP位上為好友打氣。祖兒順勢邀請阿哲上台做嘉賓，對方先耍手擰頭，但現場觀眾齊心大叫「張信哲」，曾合作做過《我是歌手》的阿哲和祖兒台上Re U合唱《愛如潮水》，贏得全場掌聲。







前晚開場不久，祖兒望見入座率達9成9，即眼泛淚光謂「今晚特別感動」。唱完part one，祖兒心情勁靚同觀眾打招呼：「好特別，今晚係好特別嘅晚上，特別場，未試過一張飛可以睇兩次！作為今晚主場，我一定盡我努力去演出，令大家有兩小時開心感覺，多謝你哋。」由於是特別場，祖兒並無預嘉賓，來到「特別來賓環節」，臨時搵以朋友身份來睇騷的張信哲上台。祖兒先跟大家講笑謂第一晚嘉賓張學友不會連續來兩次，然後介紹坐在VIP席上、英皇集團主席楊受成博士旁邊的「學友細佬」張家輝。



「學友細佬」捧場



當觀眾大叫家輝上台時，祖兒幫手解圍：「講唱歌未必係佢強項，不如我哋視線再移兩個位，嘩！呢度有另一個姓張，張信哲先生！阿哲多年前同我做過音樂會，2015定16年？合作做過《我是歌手》，不如試下用誠意打動張信哲先生啦！」



VIP位上的阿哲被「突襲」嚇一跳，耍手示意無準備，但祖兒繼續游說：「你得嘅，你開緊巡迴演唱會，你把聲都開晒啦！」然後帶領全場觀眾不停大叫「張信哲！張信哲！」結果阿哲盛情難卻走上台，尷尬道：「我是來幫你加油啊！你的演唱會導演也是我的巡唱導演！我來幫你們打氣。我被嚇倒啦！」祖兒安慰表示：「你整個人都好Ready啦，整個粉紅色，大家說帥不帥？」觀眾大讚「帥！」阿哲笑道：「帥我承認啦！但是沒準備啦！」祖兒即提議唱對方首本名曲，繼而琴聲響起，兩人合唱《愛如潮水》，贏得全場掌聲。祖兒嫌一首未夠喉，兩人再跟全場觀眾大合唱《習慣失戀》，掀起全晚高潮。