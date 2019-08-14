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﻿港姐十強誕生 大熱姚羽嘉被Out

2019-08-14 列印
■今年港姐競選十強（左起一至十號）：黃嘉雯、蔡嘉欣、梁敏巧、姚懿芠、王菲、陳熙蕊、楊詠彤、古佩玲、廖倬竩及謝采芝。
■大熱姚羽嘉才藝表演跳舞，一字馬又擘髀等，最終大熱倒灶。
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  《2019香港小姐競選》將於9月8日假將軍澳電視城舉行，昨日舉行的「決賽佳麗誕生」記者會，15位候選佳麗先進行才藝表演，隨後大會經big big fun及「香港小姐評委會」評分下，選出10名決賽佳麗。10位入圍佳麗為1號黃嘉雯、2號蔡嘉欣、3號梁敏巧、4號姚懿芠、5號王菲、6號陳熙蕊、7號楊詠彤、8號古佩玲、9號廖倬竩及10號謝采芝。

  2號蔡嘉欣成功晉身決賽，對於被指為首個「紋身港姐」，她表示18歲那年想有一點新嘗試，又怕後悔故選擇紋在褲頭位置。被out的姚羽嘉，是佳麗們「投出心目中最值得入圍的一名佳麗」之一，與5號王菲同票但最終未能入圍，她承認有失望，但會回家作自我檢討。



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