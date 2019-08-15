傳里安難忍Miley爛玩致離婚
官信是情侶 陳婉玉脫罪 前高官馮永業 瀆職罪成還柙
前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業在○四年負責航空組航權事務期間，涉收取直升機及航空公司董事兼股東、賭王姨仔陳婉玉五十一萬「甜頭」，作為臨時訂金，購買西半山羅便臣道雍景臺一豪宅單位，法官裁定陳婉玉行賄、...
2019-08-15
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人民幣急升穿七算 特朗普押後部份華貨加關稅
美國總統特朗普昨日形容早前中美貿易談判富有成效，並押後對部份中國貨開徵關稅，指是為了不影響聖誕購物旺季的消費者。受有利消息影響，離岸人民幣兌美元即期匯率升穿七算。 特朗普表示，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，早前與中國副總理劉鶴就美中貿易問題進行了非常好的交談，形容通話富有成效。劉鶴早前應約與萊特希澤及努欽通電話，中方就美方計劃在下月對中國商品加徵關稅問題，進行了嚴正交涉，雙方決定在未來兩星期內再次通話。 美國貿易代表處其後宣佈，將原定九月一日加徵百分之十關稅的部份中國產品，包括電子產品及部份玩具和衣履，從關稅清單中移除，並把加稅日期推遲至十二月十五日。另外，部份涉及健康、...
2019-08-15
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蒙娜麗莎新廳逼爆 遊客一分鐘被趕
法國巴黎羅浮宮名畫《蒙娜麗莎》上月十七日起由於眾國廳（Salle des États）整修，暫時移到美第奇畫廊（Galerie Médicis）展出，但由於新展廳只有一條隊，而人流絡繹不絕，遊客觀賞不到一分鐘，警衞便要趕走。 《蒙娜麗莎》原本在眾國廳展示，但因為要進行翻新工程，館方把畫作移到數十公尺外的美第奇畫廊。遊客通過金屬檢測器後，就排着一圈又一圈的長龍隊伍，還必須搭乘三段手扶梯、穿越一個門才能到達展廳。入廳後到警衞來趕人之前，只有不足一分鐘看到此畫。每隔數分鐘，便有約二百名遊客走向這幅畫，拿起手機拍攝，但警衞為了控制人潮，在不足一分鐘內就趕走前一批，以便下一批能夠欣賞...
2019-08-15
- 巴塞隆拿市議會重申 容許女泳客袒胸露乳
- 俄17歲少女防暴警前坐讀憲法 宣揚和平示威及選舉權
- 特朗普訪槍擊案城市 當地人喊不歡迎口號
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- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
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屋苑頻錄減價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業高級聯席董事林健偉表示，將軍澳新都城一期3座低層H室，面積526方呎，三房間隔，望樓景，經議價後減價40萬，以805萬成交，呎價15304元，屬市價...
2019-08-15
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恒指ADR跌破二萬五關 憂經濟陷衰退 美股急瀉800點
美股早段大跌，杜指一度下挫超過400點，見25820點，跌幅相當於1.7%。市場擔心美國經濟衰退，國債市場更出現債息倒掛的惡劣訊號，10年期債券孳息率為1.628厘，低於兩年期國債孳息的1.634厘，...
2019-08-15
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迪科爾寶刀未老 格流再得「米」
三十六歲老牌射手迪科爾老而彌堅，上輪蘇超大演帽子戲法，助格拉斯哥流浪主場6:1大勝喜伯年。該隊有這位前鋒狀態着火，今晚歐霸第三圈外圍賽次回合可望保持銳利攻力，主場擊敗首回合已落後2:4的丹麥球隊米迪蘭特晉級，主勝可取。（香港時間周五凌晨2:45開賽） 迪科爾已經三十六歲，但入球能力未見倒退，上場蘇超完成了加盟格浪以來首次帽子戲法，豪言自己寶刀未老︰「我對自己目前的狀態充滿信心，依舊可以成為球隊值得倚賴的球員。」 該隊不同賽事近三場共轟十二球，包括歐霸外第三圈首回合作客4:2擊敗米迪蘭特，料這位前英格蘭國腳可領軍乘勝追擊。 米迪蘭特中門大開 米迪蘭特首回合坐擁主場之利...
2019-08-15
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600LT Spider熱血風骨
用四百多萬元購買這輛McLaren 600LT Spider的原因很簡單，就是可以打開車頂享受那份正宗熱血賽車風味，而且此車香港配額僅約十輛，先不說有否收藏價值，保值力應該較強吧！ 文：彭志揚圖：Wi...
2019-08-15
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影帝老公忙谷新戲 凍齡關詠荷湊「家輝2.0」 開心放暑假
影帝張家輝近排好鬼忙，皆因最近有佢孖古天樂主演嘅新電影《使徒行者2︰諜影行動》上映，接住月尾又有部同任賢齊大鬥演技嘅《沉默的證人》。家輝忙谷新片唔得閒陪家人，好彩其凍齡愛妻關詠荷一向好enjoy親自湊...
2019-08-15
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社論——搞垮機場 倒全港市民米
反修例示威者連續數天在機場集會，香港受害甚深。周一大批示威者阻塞離境大堂，癱瘓機場。周二示威者築成人牆，蓄意阻礙市民和旅客離境，又毒打兩名內地男子，最後與到來營救的警員爆發衝突。一幕幕暴戾場面，為香港帶來巨額的損失，以及難以挽回的國際形象。 機場被癱瘓兩天，約有五百班航機取消。有空運工會估計，兩日共有三十多萬人的行程受阻，空運貨值損失高達一百五十億元。不少無辜受害的外國旅客會問，反修例不關他們的事，示威者為何要迫他們付出代價。 事件中最令人痛心的是，兩名內地男子被示威者禁錮和行私刑，即時激起內地人憤慨，不但對香港扣分，甚至衍生仇港情緒。其實，自反修例風波發生以來，內地人為安...
2019-08-15
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順理成章——笑談有趣馬名
以往香港馬圈出現過不少有趣的馬名，而且有些曾經重複使用，例如上世紀七十年代尾至八十年代初有一駒名叫「點心」，服役以來只是在四、五班浮沉。到近年則有另一匹同名馬出現，這匹同樣名「點心」的馬在二○○六至○七年度馬季首度登場，初出一役便跑得亞軍，至退役共取得六冠九亞一季，當中包括兩勝本地三級賽及在本地一級賽兩度奪標。 談到以前有趣的馬名，上世紀七十年代尾除了「點心」之外，其時還有一匹名「公仔」的馬，在處女賽出賽一次後便編進第五班，在此班屢拼未能出頭，只取得三次亞軍，而服役最後一季降到第六班仍是與頭馬無緣，上陣以來只得四次亞軍。話說「公仔」當年已是多番強配上陣，包括其時炙手可熱的告...
2019-08-15
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