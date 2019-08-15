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傳里安難忍Miley爛玩致離婚

2019-08-15 列印
■里安與Miley幾番離合，最終仍要分開。資料圖片
■Miley宣佈離婚後，已投入工作錄新歌。網上圖片
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　　美國流行天后Miley Cyrus和《飢餓遊戲》丈夫男星里安咸士禾夫的短短8個月婚姻日前宣佈玩完，二人自2008年拍拖以來，多次離合。離婚消息一出，即有傳Miley「轉性向」搭上女星Kaitlynn Carter！不過昨日有報道則指因為Miley回復從前的她，社交生活太過多姿多采，令里安吃不消，里安只想要「一個正常及安穩的生活」。有知情人士稱Miley從來都對里安忠誠，並未有搭上其他人。里安前日上載一張日落照片，首度為離婚一事開腔，「大家好，只是很短的留言交代我和Miley最近已分開，我希望她未來健康和快樂。離婚是一件私人事，我如今或將來都不會回應任何記者或傳媒，任何引言指是出自我所說的，都是假的。」

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