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緋聞男女對劇本 玄彬孫藝珍有講有笑

2019-08-15 列印
■玄彬與孫藝珍（上左、右）對劇本時默契十足。
■玄彬（右二）與孫藝珍（左二）拍新劇再聚頭。
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　　36歲韓國男神玄彬和37歲女神孫藝珍去年因合作電影《智命談判》而傳出緋聞，二人曾被拍到同遊美國，不過就否認拍拖。最近他們再度合作新劇《愛的逼降》，電視台昨公開玄彬、孫藝珍、徐智慧及金正炫首度對劇本的照片，玄彬和孫藝珍不避嫌有講有笑，女方笑得十分燦爛，現場亦傳來陣陣笑聲。劇組透露劇本中有不少有趣情節，因此演員都笑聲不絕，氣氛融洽。

　　《愛》劇講述孫藝珍飾演南韓財閥繼承人，因玩滑翔傘意外流落北韓，與飾演北韓軍官的玄彬發展出愛情故事，劇集將於下半年首播。

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