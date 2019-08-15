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同范冰冰分手個半月 激瘦李晨蒼老現身

2019-08-15 列印
■李晨面尖激瘦，與謝娜合照。
■李晨與范冰冰6月時結束四年情。資料圖片
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　　40歲內地男星李晨，月前跟未婚妻范冰冰於微博雙雙宣佈結束四年情，回復好朋友關係。范冰冰分手後多次公開露面都明艷照人，似乎未受情變影響。反觀回復單身的李晨則相當低調，僅出席友人活動，行蹤神秘。近日，李晨「出關」去睇好友張杰的演唱會，同場的張太謝娜在後台跟李晨合照，並上載到社交網。網民驚見以往體形健碩的李晨面形變尖，忽然暴瘦，看似憔悴如患重病，睇落好蒼老，網民不禁懷疑他自6月「分訊」後，仍未能走出情傷。

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