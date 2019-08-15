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陳凱琳慶祝結婚一周年 大晒兒子可愛照

2019-08-15 列印
■半歲的Rafael眼仔碌碌，十分可愛。
■陳凱琳和鄭嘉穎結婚半年便誕下兒子。
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　　陳凱琳（Grace）去年8月與鄭嘉穎在峇里島舉行浪漫婚禮，到11月便宣佈有喜，並於今年2月誕下兒子鄭承悅（Rafael）。昨日踏入結婚一周年，鄭嘉穎送上一大束黃色玫瑰花向太太表達愛意。收到鮮花和蛋糕的Grace，即為半歲兒子Rafael影了張靚相，上載到社交網，並留言：「恭喜爸爸媽媽結婚一周年快樂。」相當溫馨。而圈中好友陳山聰、姚子羚以及陳敏之等紛紛留言大讚Rafael很可愛。而Grace更在動態分享了「老公視角」相片，相信是浪漫晚餐慶祝紙婚時，出自嘉穎之手。

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