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心水港姐被淘汰 馮盈盈自嘲「明燈」

2019-08-15 列印
■馮盈盈寄語落選港姐仍有很多發展機會。
■將開拍新劇的山聰，稍後會抽空到靈堂向Lily姐鞠躬。
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　　馮盈盈和陳山聰等前晚錄影節目《娛樂大家》，盈盈談到身為大學同系師姐的應屆候選港姐楊慧敏（Mina）已遭淘汰，她說：「入到圍嘅佳麗要恭喜佢哋，不過嚟緊佢哋都要接受好多難關同挑戰，而落選嘅亦都唔代表無得發展。」至於她曾開口睇好的姚羽嘉大熱倒灶，似乎跟她「有關係」的都不太吉利，盈盈笑道：「咁就證明係公平，唔係有人提就機會大，咁即係話我係明燈啦！咁我唔介意大家問我股市！」

　　此外，陳山聰為梁舜燕（Lily姐）的離世表現悲傷，並眼泛淚光地說：「仲記得兩個月前拍《唐人街》，Lily姐每一次見到我都話我瘦咗好多、好有型。佢係好值得我哋去尊敬嘅一個前輩，希望佢早登極樂，安息。」

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