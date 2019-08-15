﻿影帝老公忙谷新戲 凍齡關詠荷湊「家輝2.0」 開心放暑假

影帝張家輝近排好鬼忙，皆因最近有佢孖古天樂主演嘅新電影《使徒行者2︰諜影行動》上映，接住月尾又有部同任賢齊大鬥演技嘅《沉默的證人》。家輝忙谷新片唔得閒陪家人，好彩其凍齡愛妻關詠荷一向好enjoy親自湊13歲寶貝女張童。日前下午，見關詠荷和餅印囡囡繞晒手好sweet咁喺金鐘太古廣場睇戲行街，之後兩母女坐低飲嘢，全程笑笑口吹水，阿女突然側側頭奸笑，蠱惑樣似足佢位搞笑daddy呀！



昔日當家花旦關詠荷，03年將終身幸福All-in嫁畀張家輝，06年誕下女兒張童後淡出，13年復出拍劇集《情逆三世緣》後再無亮相幕前拍劇。影帝張家輝狂吸金又買億元「磚頭」，愛妻印印腳全職湊女啦！日前多得大台深宵時份重播98年嘅《烈火雄心》，大家可重溫關詠荷嘅風釆，o依家事隔30年，55歲凍齡張太仲係好靚！



日前下午5時，關詠荷兩母女又「拍拖更」行金鐘太古廣場嘞！當日素顏人妻僅搽唇膏現身，皮膚白滑，幸福女人最省鏡。見佢和13歲短褲囡囡由戲院步出，計番時間似係啱啱睇完迪士尼動畫《獅子王》。輪廓激似父母混合體嘅「家輝2.0」睇完戲心情好靚，繞實媽咪邊行邊偈，又不時撒嬌，o氹到媽咪keep住甜笑。之後，二人行去餐廳坐低飲果汁，初時就各自修行睇手機，未幾童童遞部手機畀媽咪睇，兩母女又「恢復邦交」開心吹水。



問囡囡取「私物用品」



星二代表情多多，側頭奸笑嘅蠱惑樣似足搞笑daddy呀！歎茶大半小時，美魔媽獨自去洗手間，出來後馬上同愛女傾咗幾句密偈，只見阿女笑容得戚，然後從袋中取出一片「女性用品」，然後用餐巾夾住，懶神秘笑笑口遞畀媽咪。反而關詠荷大方打開餐巾，將「女性用品」放入手袋，隨即起身如廁。出來後，張太畀cash埋單，再繞住阿女溫馨走人。



採訪︰李權威、李維隆