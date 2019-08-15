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﻿ 買薯片o氹女

2019-08-15 列印
揀背囊 ■見關詠荷拎咗個白色大背囊check，最後都無買。
超市上糧 ■零妝關詠荷喺超市和百貨買咗成車袋戰利品。
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        另一日下午，童童可能去上暑期班啦！媽咪關詠荷就獨自去銅鑼灣時代廣場行街。見佢戴cap帽遮素顏樣，不時將帽壓低，怕人認出。發現美魔女時，佢已經喺超市買咗兩大袋嘢，見到成袋都係零食、大包裝薯片等，之後再推住車仔過隔離嘅百貨用品店，買多兩包口罩和兩盒衛生巾才離開。
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