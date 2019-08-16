陪謝東閔遊皇馬球場互影 ﻿張振朗﻿﻿西班牙跳火堆除黑氣﻿

張振朗之前趁未有劇出的空檔，跟好兄弟謝東閔（Brian）及索女劉穎鏇到西班牙拍旅遊節目《12個夏天》，寓工作於娛樂兩星期。講到難忘經歷，他首推在巴塞隆拿入住咗一間黑漆漆恐怖旅店，另外，又入鄉隨俗，隨住當地迎接夏日慶典跳火堆，祈求去除黑氣兼帶來好運，唔再做「地獄黑仔王」，劇集存貨可以順利播出。採訪：方騫平



對於西班牙旅程，張振朗話有好多體驗：「巴塞首晚被安排入住一間近郊旅店，旅館環境漆黑、簡陋，唔多乾淨，沿住房間走廊，兩邊氣窗可落鐵閘，置身其中好有危機感。」他忍不住拍片留言說：「間房嘅特色就係插卡開關係壞嘅。」雖然住得唔好，但張振朗冇諗過離隊搵間好酒店棲身：「係一個體驗，咁大個仔第一次住呢啲旅館係有啲驚，唔係怕靈異嘢，係冇安全感，而且見有男住客只着住條孖煙囪喺走廊行嚟行去，我一個人住，瞓得唔好，幾個鐘頭醒一次，好彩只係小住一日，翌晚經已搬咗去市區一間四正啲嘅酒店，有對比，更珍惜返回天堂。」



請晒一家人去旅行



問到為何唔同謝東閔孖鋪壓驚？張振朗笑說冇諗過，「我同Brian已經好似hehe，我倆先到埗，趁第一日未開工，我陪佢去咗皇馬班拿貝球場參觀，仲好似情侶咁互相影吓，幾得意。佢鍾意睇波，特別係球星C朗。」張振朗讚當地人好Nice，冇種族歧視，每個人都可以好舒服咁做自己想做嘅野，唔需要去介意別人嘅眼光，相對香港壓力大好多：「不過，我個人好易滿足，跳火堆時只求順利播到劇集，同埋咁大個仔未同屋企人去過旅行，好想有呢個家庭樂，所以返到香港即約齊屋企人去日本，我全包一家八口機票同酒店，唔知係咪跳完火堆願望成真呢。」



