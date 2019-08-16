  • 2019年8月16日 星期五
  • 31º
  • 74%
熱門： 居屋攪珠爆眼女示威者逃犯條例消委會戴耀廷

日報新聞 > 娛樂

譚嘉荃為個唱吹紙巾練氣

2019-08-16 列印
■譚嘉荃稍後開個唱，心情好緊張。
Previous Next

　　譚嘉荃昨日到電台宣傳將於9月6日舉行的演唱會，自認緊張大師的譚嘉荃，坦言會覺得不夠時間作好準備，尤其是跳唱環節，她說：「已經有兩Part快歌Medley，仲加埋B2的快歌總共有三Part，所以好緊張，始終係第一次。」

　　談到可要跑步練氣，譚嘉荃表示會靠跳舞練氣，本身好怕跑步，每次跑步覺得不舒服。她說：「B2時有強迫跑兩個鐘頭，但我寧願用跑步機以斜路急步行兩個鐘；又會用吹紙巾方法練氣。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd