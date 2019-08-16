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挑戰一帶五拍宣傳片　林嘉欣生日獲神秘驚喜

2019-08-16 列印
■本月17日生日的嘉欣，獲小朋友驚喜慶祝。
■嘉欣與小朋友層層疊勁開心。
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　　林嘉欣已是第五年和香港麥當勞合作，推出《開心樂園餐繪》，她說：「很多感觸，因為好多靈感來自我二個囡囡，好似見證咗佢哋成長一樣。」日前嘉欣變身超級保母，與五名4到8歲的小朋友為繪本拍攝宣傳片，平日只有「一對二」經驗的她，當日一次過帶着五位小朋友拍攝，實在是入行以來一大挑戰，幸好她平日湊慣女，拍攝當日以一敵五也應付自如。不過拍了半天後，嘉欣始終不敵對手們的活力，「我都係第一次被五人層層疊，平時只有兩個囡囡玩，所以剛才也熱得不停抹汗，而且今次係三個女仔兩個男仔，更加活潑開心。」由於本月17日為嘉欣生日，製作單位更特別為嘉欣炮製神秘生日會，五位可愛小朋友更一一獻吻，令嘉欣十分感動。

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