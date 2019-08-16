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許靖韻EP收錄圓願經歷

2019-08-16 列印
■Angela以不同造型代表不同階段。
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　　許靖韻（Angela）昨日‌推出全新EP《My 25》，收錄她過去一年不平凡的故事，從內地選秀節目《創造101》出發，到站上《歌手》舞台，她的願望一一達成！因此EP內有她不同的造型，代表不同的階段。

　　至於音樂方面，《My 25》收錄不同語言和風格的歌曲，包括電影《非份熟女》英文主題曲《Improper》、國語作品《事與願違》、由她填詞的廣東歌《逆流成河》等。

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