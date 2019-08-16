  • 2019年8月16日 星期五
  • 31º
  • 74%
熱門： 居屋攪珠爆眼女示威者逃犯條例消委會戴耀廷

日報新聞 > 娛樂

Coffee測IQ 被老公取笑低能

2019-08-16 列印
■Coffee勤做運動保持靚身形。
Previous Next

　　林芊妤（Coffee）昨到電台受訪時透露，生完BB10日已極速回復產前身形，又透露剛做DNA測試，報告指她有潛在風險患肥胖症，全靠自己運動Keep身形。

　　Coffee又話測埋IQ，卻被老公笑低能，「個報告還有講IQ和EQ，但就用『高』和『正常』去顯示，我就是正常，老公即刻笑我低能。聽人講BB的智商是來自媽媽，我都擔心囝囝會像我一樣低能。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd